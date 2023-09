Combates entre disidencias en Putumayo dejan 7 muertos y varios desplazados

El coronel destacó que no hubo un enfrentamiento directo, sino que se trató de una emboscada del grupo al mando de ‘Iván Mordisco’ a los ‘Comandos de Frontera’.

“Ahí no hubo enfrentamiento; literalmente fue una emboscada, los hombres ex Farc que, no se sometieron al proceso de paz, contra unidades del grupo ‘Comandos de Frontera’”, precisó el uniformado.

Ahora bien, en aras de arrojar luz sobre estos trágicos acontecimientos, se llevará a cabo una rueda de prensa en Mocoa durante la mañana de este miércoles, en la que participarán representantes del Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La comunidad y las autoridades esperan obtener más información respecto a estos hechos de sangre que hoy, nuevamente, han conmocionado y enlutan a la región de Putumayo.