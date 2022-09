Más de 10 grupos armados iniciaron cese al fuego unilateral: Danilo Rueda

Además, agregó: “cada grupo con su propia identidad, naturaleza y motivación está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”.

Asimismo, el comisionado presidencial indicó que el próximo 2 de octubre, se realizará una jornada de “no matarás” donde la sociedad civil colombiana será la promotora de actos de paz y se reactivarán compromisos en el teatro Colón.