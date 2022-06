Familia de fiscal Pecci pide la “máxima pena” para los capturados por crimen

“Esperamos que a estos cuatro criminales se les aplique la máxima pena posible. A nosotros eso no nos devuelve a nuestro familiar pero debería evitarse que esta gente siga delinquiendo”, expresó Francisco.

Sobre la opción de que la familia de la víctima pueda recibir dinero de los responsables del delito a través de un incidente de reparación, Francisco aseguró que no recurrirán a tal recurso.

“Lo más probable es que no pidamos una reparación, ellos no nos pueden devolver a nuestro hermano y no queremos su dinero sucio”, puntualizó.