La mala hora del ministro de la política

Y sobre la posibilidad de que la Casa de Nariño ceda y pueda encontrar con los partidos tradicionales un punto medio para acordar unas reformas posibles, el ministro del Interior le aseveró a este diario que "es evidente que cuando uno mete un proyecto al Congreso este no es una notaría que te lo firma, te lo sella y te lo devuelve igualito. No. Esos proyectos tuvieron una serie de transformaciones y de mejoras en las comisiones y al llegar a las plenarias algo pasará: el Gobierno se la juega por defender la esencia, que no significa no escuchar a los congresistas para ver cómo podemos mejorar lo que ya se ha mejorado en las comisiones".

A principios de junio, a manera de balance de la legislatura pasada, la primera de este gobierno, a la que Velasco llegó a menos de la mitad de su término tras el cambio en el gabinete a finales de abril, en el que reemplazó a Alfonso Prada, el actual jefe de la cartera política le dijo a este medio que “desde 1936 intentamos hacer una Jurisdicción Agraria y ahora la estamos haciendo, reconocemos al campesino como sujeto de derechos: esos dos proyectos ya están a un debate de ser leyes, y ya hicimos la tributaria y el Plan de Desarrollo, que son evidentemente progresistas y tocan intereses muy fuertes, entonces tenemos al Pacto Histórico y al Partido Liberal y en la independencia a los conservadores y La U, lo que significa que hay que lograr un gran diálogo”.

Destacó que sacaron adelante el primer debate de la reforma a la salud “cuando todos la daban por muerta”, así como la reforma pensional.

Y concluyó sobre los rifirrafes con los directores de los partidos tradicionales que “fue un error bienintencionado ponerlos a redactar leyes, pero quienes hacen las leyes son los congresistas y por ello hemos enfocado nuestros esfuerzos en ellos y por eso ha habido muchas modificaciones que han mejorado los proyectos”.

Velasco venía de ser consejero presidencial para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), a las que llegó cuando ya el Gobierno había arrancado, lo que no dejó de sorprender pocos días después del 7 de agosto de 2022 pese cuando no fue tomado en cuenta inicialmente por Petro, a quien respaldó sin ambages durante la campaña.

Antes de la era Petro el actual ministro de la política fue presidente del Congreso por el Partido Liberal y es uno de los considerados líderes de los liberales progresistas que piden un relevo tanto de las ideas consideradas por estos como 'conservadoras' y neoliberales en las toldas rojas, para acercarse un poco más a lo socialdemócrata, como también piden un cambio en la presidencia del liberalismo, ejercida desde hace un par de años por el expresidente César Gaviria, tenido como uno de los representantes del liberalismo tradicional.

Aunque estaba en la cuerda floja tras el ultimátum al Gabinete para dar resultados, todo indica que el episodio con los gobernadores termina salvando al jefe de la cartera política, pues el presidente Gustavo Petro escribió en la mañana de este jueves en su cuenta de X: “Yo no me meto en la definición del gabinetr del Meta, el gobernador del Meta no tiene porque meterse en mi definición del gabinete nacional”.