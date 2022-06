Lío por auditoría internacional en segunda vuelta

No obstante, el magistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, a través de un video publicado en Twitter, señaló: “Quiero advertirle al país que no habrá una auditoría a cargo del CNE, dados los requerimientos en los que ha insistido la Procuraduría General de la Nación de que no puede haber una doble contratación y que el objeto de este contrato tiene que ser distinto al que celebró la Registraduría con la firma McGregor”.

Por ello, concluyó, “se hace inviable a esta altura que haya posibilidad de tener una auditoría internacional a cargo del CNE”.