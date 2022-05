La crítica de Leonor Espinosa a Piedad Córdoba por versiones sobre dólares

Quienes también se pronunciaron ante la retención de Piedad Córdoba en Honduras fueron los candidatos presidenciales.

“Es un acto vergonzoso y quien debe pronunciarse es Petro. A mí me parece muy grave y todos los hechos que ocurren alrededor de ella son graves. No olvidemos que ellos la eligieron en el Pacto Histórico y que esos votos van para Petro, dijo Federico Gutiérrez.

Reiteró: “Ella en su momento no tuvo piedad con los secuestrados y mire ahora en las que anda y de la otra campaña no he escuchado una sola respuesta que es la que se debe pronunciar y no lo ha hecho y quieren pasar de agache y ahí se nota cuál es el estilo y de quienes se rodean”.

Por su parte Sergio Fajardo comentó: “Lo de Piedad Córdoba es otro capítulo en esta saga y que además hace parte de su identidad política que es con el Pacto Histórico ellos la hicieron elegir y tienen que responder políticamente”.

Insistió: “Aquí se evidencia este mundo oscuro de la política, por eso debe responder quienes la convocaron a conformar la lista del Pacto Histórico. A ella la llamó Gustavo Petro para que hiciera parte de esa coalición”.

Por su parte, en el debate presidencial organizado por Prisa Media, el aspirante presidencial Gustavo Petro aseguró que no tiene conocimiento de la procedencia de ese dinero: "Es a ella a quien hay que preguntarle. No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta”, afirmó.