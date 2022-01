“Pequé por desconocimiento”: esposa de exasesor tras escándalo de contratos

Indicó además que desde antes de trabajar en la Presidencia de la República, su esposa ya tenía contratos con el Fondo Económico y la Agencia de Desarrollo Rural.

“Yo se la recomendaba a todo el mundo y realmente no tengo claro el contexto, modo y lugar de lo que habla el alcalde Dau, pero tendré que dar las explicaciones en el marco judicial. No está mal equivocarse y yo quiero pedirle perdón al alcalde si él interpretó eso mal, ni siquiera me había dado cuenta de que el alcalde Dau me había bloqueado”, indicó en Mañanas BLU.

Por su parte, Karen Vaquiro indicó que desconocía que estaba en inhabilidad por trabajar en el mismo lugar que su esposo. “Pequé por desconocimiento de las leyes contractuales…Si por alguna razón yo escribí que no tenía un estado conyugal vigente fue simplemente por no utilizar el nombre de Andrés y mostrar mi independencia”, añadió en la entrevista.

Asimismo afirmó que se ganó los contratos con esfuerzo y no por recomendaciones. “Los contratos se fueron ganando a medida que yo avance con mi trabajo. Yo abordaba a los asesores y con información que se movía en el Congreso, información en tiempo real, ellos empezaron a ver mi trabajo. A medida que yo iba mostrando cómo era mi trabajo en el Congreso, los contratos fueron saliendo paulatinamente”, dijo a Blu Radio.