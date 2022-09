Como todo un héroe, niño salva a su tío de morir electrocutado

“Él es mi tío, es mi familiar y obviamente al verlo tirado en el piso electrocutado, mi única reacción fue salvarlo”, dijo el menor al medio SVD Noticias.

El joven mencionó que pudo socorrerlo ya que tenía idea de lo que podría hacer porque lo habían aprendido en la escuela: “Yo no estaba completamente informado, pero según lo que me han enseñado en el colegio, yo sé que había que agarrarlo de un lugar donde no me traspasara la energía a mí. Entonces lo primero que hice fue ir a agarrarlo de la ropa para quitarlo de la electricidad”, dijo.

Joan relató que ninguna de las personas que se encontraban a su alrededor al ver la situación quiso ayudarlo, por lo que su único impulso fue correr e intentar rescatarlo por su cuenta.