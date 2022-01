La codicia de un hermano que acabó con la familia Leal

Jhonier Leal Hernández, hermano de Mauricio Leal, llegó a la lujosa casa a las 2:40 de la tarde en compañía del conductor de su hermano, José Jair Ruiz, quienes encontraron la fatal y dantesca escena.

Ruiz, por orden de Jhonier, ingresó primero a la vivienda y le dijo “sube y búscalos, yo buscaré en el estacionamiento”, fue lo primero que dijo Jhonier a Ruiz.

El conductor hizo lo ordenado por el hermano de su jefe y subió. Segundos después encontró a madre e hijo en un gran charco de sangre. Decide llamar a Jhonier y este sube y los encuentra. “Mao, qué hiciste”, frase que lanzó Leal y que, por supuesto –aunque él no lo notara–, al conductor no le agradó.

Ruiz relató que ver la escena donde estaban los cuerpos fue realmente fuerte y doloroso. “No hay cómo describirlo. Ha sido algo que no me ha dejado descansar, porque no entiendo cómo alguien tan bueno pudo terminar así. Para mí fue algo muy impactante porque yo fui la primera persona que entró a la escena”, expresó el conductor.