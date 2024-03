La paz se aleja: Lafaurie por expansión territorial de los grupos armados

El dirigente gremial expresó que esta situación se da porque en lugar de la presencia creciente del Estado en los territorios “continúa la expansión territorial y las estrategias de control social y territorial de grupos armados no estatales y organizaciones criminales”, como lo afirmó la ONU en su informe sobre los derechos humanos en el país.

“La consolidación del poder de los grupos en algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad en Colombia y para la protección de los derechos humanos de la población”, aseveró.

No obstante, a pesar de la “dureza” del informe del organismo internacional, el negociador del Gobierno criticó que este no abandona sus sesgos: “Se cuentan los asesinatos de líderes sociales, ex Farc y ejecuciones extrajudiciales, pero no aparecen los derechos humanos de los policías y militares asesinados”.