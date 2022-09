“No es cierto que somos los principales causantes de deforestación amazónica”

“Es cierto que el cambio climático es un grave problema global que lo producen principalmente el consumo de petróleo, gasolina, y carbón. Pero también es verdad que en el consumo de esos combustibles está el gran avance de la humanidad en los últimos 200 años. Una transición energética mal hecho aumentaría el desempleo, la pobreza y el hambre de Colombia y la humanidad”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a las grandes potencias para que contribuyan a resolver la emisión de gases efecto invernadero.

“El consumo de Colombia de Petróleo aporta menos del 0.5% del total de los gases del efecto invernadero del mundo. Nosotros solos no podemos resolver este problema, si Estados Unidos, China y las grandes potencias no asumen su responsabilidad, este problema no se puede resolver. Hay que atenderlo con rigor y seriedad con cifras en la mano, hagamos bien la transición energética que nos toca a los colombianos”, puntualizó.