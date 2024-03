Iván Name responde a Petro: “Pedimos independencia y respeto”

Renglón seguido, Name exigió: "independencia, respeto y ojalá que no haya ninguna intervención de otra rama ofreciendo, quitando y poniendo, como ha sido el sistema del modelo presidencial colombiano. Estaré vigilante también de eso y no lo hago en el tono de la amenaza, sino en el tono de la fraterna condición de ser su compañero, que me eligieron como su presidente".

Además, Name indicó que si es necesario está dispuesto a renunciar a la presidencia del Senado.

"Si me toca retirarme de ese lugar en el que me colocaron para defender desde la llanura mis convicciones, lo haré ya sin ningún tipo de limitaciones que me da la condición de ser el presidente del Congreso", concluyó.