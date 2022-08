Iván Duque será miembro distinguido del Wilson Center

El anuncio fue realizado por el mismo director del organismo Mark Green, quien se encuentra en una visita en el país, en su cuenta de twitter, “Tengo el honor de anunciar que el expresidente de Colombia, Iván Duque, se unirá a The Wilson Center como miembro distinguido. Su enfoque global enfatizará la importancia de defender la democracia, el cambio climático y la migración en las Américas”.

I am honored to announce that former President of #Colombia @IvanDuque will join @TheWilsonCenter as a Distinguished Fellow. His global focus will emphasize the importance of defending #democracy, climate change, and migration in the #Americas. https://t.co/rA5jS9M7jI pic.twitter.com/StdY8ael72