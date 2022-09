"No se trata de una segunda oportunidad": Cepeda sobre negociaciones

De acuerdo con lo expresado por Cepeda, las disidencias Farc no hicieron presencia en los diálogos de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos, por lo que, en realidad, no se trata de una segunda oportunidad, sino de “personas que no entraron al proceso de paz en ese entonces”.

“Las disidencias de Farc tienen dos modalidades y versiones: unas son las que no entraron al proceso que se realizó en La Habana entre 2012 y 2016; el otro grupo es aquel que se hace llamar es la 'Segunda Marquetalia', que estuvo en el proceso de paz y luego se retiró. Así que en este preciso caso no se trata de una segunda oportunidad”, afirmó.