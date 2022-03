Betancourt dice a De la Calle que no renunciará a su campaña

Agregó la candidata que “aquí todos estamos sujetos a la ley. Aquí a nadie han cogido por sorpresa, no se han cambiado las condiciones legales para nadie. Cuando ellos aceptan el aval, saben que desde nuestra constitución hemos estado luchando contra la corrupción. (...) Me parece extraño que en un momento donde las urnas han castigado a Sergio Fajardo, donde vemos que Sergio Fajardo no ha logrado congregar a la ciudadanía, ¿por qué razón entonces tienen que quitarle opciones a la democracia y pedirle al Partido Verde Oxígeno que no esté realmente abriéndole estas opciones democráticas a los colombianos? (...) Es una decisión inmadura políticamente, no es responsable ni con el país ni con la coherencia que ellos deberían tener”.

De la Calle, quien al parecer no puede apoyar la aspiración presidencial de Fajardo por tener el aval del Partido Verde Oxígeno, señaló: “En este momento debo abstenerme de participar en actos de campaña y en todo caso me parece que aquí hay un llamado al realismo y también a la sensatez. Yo apoyo y entiendo el derecho que tiene la doctora Betancourt de aspirar a la Presidencia de la República, pero en este momento hay que hacer un análisis realista: podría posponer esa aspiración y entender que el centro necesita unidad. Empíricamente sabemos que ella no es la que va adelante entre esas posibilidades del centro”.