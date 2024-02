Mininterior anuncia dotación a bomberos en zonas de mayor amenaza ambiental

El ministro del Interior Luis Fernando Velasco anunció este miércoles que autorizó la entrega de una dotación técnica a los cuerpos de bomberos en zonas de mayor amenaza ambiental del país.

Esto durante una sesión extraordinaria de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia en la que se realizó un encuentro virtual con los 32 gobernadores del país para revisar el plan de acción frente al Fenómeno de El Niño.

Solicitó en este sentido el funcionario de manera inmediata la distribución de los equipos técnicos que se encuentran almacenados en las instalaciones de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, ubicada en Bogotá a las zonas del país en donde, según las informaciones del IDEAM y el Ministerio de Ambiente, hay mayores amenazas en el marco de El Niño.

La instrucción la entregó a la recién posesionada directora nacional de Bomberos Colombia, capitán en jefe Lourdes del Socorro Peña del Valle.

Entre los equipos contenidos en la bodega se encuentran kits forestales, kits de rescate vertical, kits de rescate vehicular y máquinas cisterna.

Reiteró que el Gobierno está en la mejor disposición de saldar la deuda histórica que se tiene con los bomberos y bomberas, quienes todos los días con su profesionalismo atienden las emergencias por incendios y otras catástrofes naturales, en especial como las que vive el país por el Fenómeno del Niño.

“Los recursos que yo estoy tramitando de la declaración de desastres es para fortalecimiento del fondo de bomberos. Yo creo que la Procuraduría tiene claro que no se cumplió la ley, pero no fue este Gobierno, desde 2012 no se entregaron los 25 mil millones de pesos que debían entregarse anualmente”, señaló Velasco.

Así mismo, a través de la Federación Nacional de Departamentos, el jefe de la cartera política lideró un encuentro virtual con 28 gobernadores del país y cuatro delegados de los mandatarios departamentales para revisar acciones articuladas y así hacerle frente a la temporada de incendios.

“Lo primero que les pido es convocar a los alcaldes y explicarles cómo funciona el sistema de la atención de desastres. Es importante que cada alcalde sepa que el primer respondiente a las emergencias debe ser el nivel municipal, si se sobrepasan las capacidades de atención sigue el nivel regional, y por último, el nivel nacional, al cual pueden hacer su solicitud de apoyo en el Puesto de Mando Unificado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. Hoy contamos con 700 cuerpos de bomberos voluntarios, 25 oficiales y 46 cuerpos de bomberos civiles aeronáuticos”, explicó.

Entre tanto, los delegados de los bomberos pidieron agilizar los procesos de contratación con los cuerpos de bomberos y reiteraron la importancia de que los alcaldes sepan con quién pueden firmar convenios para transferir algunos recursos para cosas elementales, como equipos básicos o gasolina para un vehículo, cosas muy sencillas.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro indicó en sus redes sociales que "en este momento solo tenemos tres incendios en el país. En febrero tendremos lo más duro, la ola de calor alcanzará las selvas. Hasta ahora los departamentos han podido atender los municipios con estrés hídrico. Si la demanda sobrepasa la oferta de agua, complementamos con la acción nacional. 1.500 carrotanques han sido contratados".