Acusan a funcionario del Inpec por fuga de Matamba

El ente agregó: “Jiménez Arboleda asumió la guardia externa y la custodia de una de las rejas de la estructura en la que se encontraba el privado de la libertad, la cual debería estar a cargo de otro dragoneante. Esto, supuestamente, le permitió dejar las puertas sin seguros y facilitar la salida de Castro Estupiñán, quien subió a un vehículo de vidrios oscuros", expusieron.

En este momento, el inspector habría pedido a un auxiliar bachiller, de 18 años, dejar la garita en la que cumplía servicio, y trasladarse a un punto de vigilancia que desconocía y para el cual no tendría el entrenamiento necesario. Y por ese lugar pasó el automotor en el que llevaban a alias Matamba, que no fue requisado porque el auxiliar no tenía claras sus funciones.