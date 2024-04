“Los niños no son juguete para los extranjeros”: ICBF sobre caso en Medellín

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, rechazó de manera categórica el caso de posible explotación sexual a la que fueron sometidas dos niñas de 12 y 13 años de edad en Medellín por parte de un ciudadano estadounidense.

“Desde el ICBF, rechazamos los hechos ocurridos en Medellín, donde se vieron involucradas dos niñas. Junto a aliados como Fundación Renacer, podemos erradicar la explotación sexual infantil y proteger a la niñez colombiana contra cualquier tipo de vulnerabilidad”, señaló Astrid Cáceres Cárdenas, directora de la entidad.

De otra parte, el ICBF anunció que una vez tuvo conocimiento de los hechos designó equipos especializados de Defensorías de Familia “para brindar acompañamiento a las niñas, quienes se encuentran en centros hospitalarios recibiendo atención en salud y psicosocial”.

Asimismo, sobre las actuaciones de la administración del ‘Hotel Gotham’, donde las menores habrían sido explotadas, dijeron que debió primar el sentido de corresponsabilidad y debida diligencia en la protección de las niñas víctimas.

En ese sentido, dejaron claro que la responsabilidad de la empresa no es solo impedir el ingreso de las niñas víctimas, sino también “denunciar las situaciones presentadas que, de no ser por un reporte ciudadano, quizá no se hubiesen conocido”.

Para la Fundación Renacer, organización colombiana aliada del ICBF, casos como este son una muestra de la “necesidad urgente” de continuar fortaleciendo la prevención, identificación y judicialización, involucrando a las empresas del sector de los viajes y el turismo en la transformación de prácticas que normalizan la violencia contra la niñez.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, solo entre 2020 y 2023, en Medellín se cometieron 885 delitos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes. La Fundación Renacer atendió junto al ICBF 342 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, trata con fines sexuales y violencia sexual durante 2023 en Colombia.

Finalmente, tanto el ICBF como la Fundación Renacer aplaudieron la conducta del ciudadano/a que alertó a las autoridades e insta a la ciudadanía en general para que reporte todo posible caso de trata y explotación sexual a la línea 123 de Policía, 122 de la Fiscalía o la línea nacional 141 del ICBF.