No he visto caos en las calles como en otros huracanes: colombiano en Florida

Según el gráfico de trayectoria elaborado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC), la zona de impacto se sitúa en la bahía de Tampa y sus inmediaciones.

“El ambiente está muy tranquilo comparado con otras ocasiones. Muchas calles cerradas, servicios de emergencias bastante cercanos y todo súper alerta, pero no he visto el caos que he visto en otros huracanes, como largas filas para comprar e incluso peleas en las estaciones de gasolina. En esta ocasión creo que la gente lo ha manejado con bastante calma”, dijo Jessurum.

Indicó que desde la noche del martes empezaron a cerrar comercios, aunque hasta la mañana de este miércoles algunos permanecen abiertos, e inició la evacuación de personas que residen en sectores de alto riesgo para llevarlas a los refugios dispuestos por el gobierno en distintos puntos del estado.