Esto dijo hombre que arrastró a perro atado a una camioneta en la carretera

No obstante, permaneció en silencio público inicialmente, pero tiempo después se dirigió a la comunidad para comentar acerca de lo causado.

“El perrito era mi compañero, él estaba enseñado a montar en el carro, no era la primera vez que él venía ahí, y lo que pasó fue que el perrito se cayó; ya más adelante, cuando caí en cuenta, no supe qué hacer, se me vino el mundo encima, no sabía si tirarme al suelo, ponerme a llorar, fue muy duro”, mencionó el dueño del vehículo.

Ahora, "se presentó el informe correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación para aperturar el proceso judicial correspondiente", afirmó William Castaño, director de Carabineros y Protección Animal de la Policía Nacional.