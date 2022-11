Hidroituango: UNGRD recomienda evacuación de 5.000 personas

Esta será una "evacuación preventiva, no porque haya un riesgo inminente o porque haya un desastre, sino porque necesitamos tener la mayor tranquilidad y seguridad. Hasta que no se realice esa evacuación no se deben iniciar esas actividades que pueden generar un nivel de riesgo", agregó Pava.

Además, dijo que la solicitud principal que le hizo la comunidad a las diferentes instituciones y organizaciones presentes en el PMU fue que se ejecutaran evacuaciones dignas.

Esta misma semana el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter que "antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal".

Además, se ordenó al Servicio Geológico de Colombia revisar las condiciones del macizo sobre el que está construida la central y entregar un informe sobre su estabilidad.