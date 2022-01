“Hay una disputa del Clan con ‘los Pachenca’ en la Zona Bananera”

R.

Fue un honor acompañar durante tres años y medio al presidente Iván Duque y ser el responsable del diseño de las políticas de defensa y seguridad ciudadana del Gobierno y de concebir las zonas futuro y lograr que la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente sean hoy una responsabilidad también de las Fuerzas Armadas. Es un ciclo cumplido. Quiero dedicarme a escribir, regresar a la cátedra y tener libertad para opinar. La decisión de mi reemplazo no es un tema que me compete, es absolutamente del señor presidente y no he conversado con él nada al respecto.