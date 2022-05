“Hay candidatos que no conocen la función de la Procuraduría”

Cabelló criticó el desconocimiento que hay en su consideración sobre la razón del ser del ente de control: "192 años celebramos hoy y todavia encontramos no solo en el ciudadano sino también en las autoridades e incluso en los candidatos expresarse erróneamente sobre la la función de la Procuraduría, y eso es lamentable: una función generada con el concepto de función moral por nuestro libertador Simón Bolívar, no es posible que no se conozca nuestra función, pero estamos trabajando para mostrar la función de la Procuraduría".

Por ello advirtió: "Necesitamos un ente de control autónomo e independiente con una facultad que no hay en ningún país de vigilancia disciplinaria desde la visión externa sin quitar la vigilancia disciplinaria interna de cada una de las entidades del Estado".

Y aseguró finalmente la jefa del Ministerio Público: "Esta procuradora jamás dejará que la vinculen en controversias, polarizaciones, discusiones que van a generar más angustias existenciales para la sociedad. Mantendremos el perfil de buscar la conciliación y la reconciliación, pero con mano dura, para siempre tomar decisiones bajo la guía de un debido proceso y de una garantía para todos los sujetos procesales".