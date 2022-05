“Mi hijo está secuestrado en Haití”: madre de militar acusado de magnicidio

Carmona pidió para su hijo "un tribunal internacional" en el que a él y sus compañeros se les permita hablar, pues "estando en ese país no pueden hablar, no hay juez, no hay abogados, no hay nada".

"Yo sé que ellos quieren hablar y demostrar la verdad al mundo y su inocencia. Sé que mi hijo es inocente, mi hijo fue engañado", expresó la mujer.

Igualmente, dijo que el costo de los abogados ha sido un problema porque no tiene dinero para pagarlos, pues "cada uno pide 800 millones de pesos (unos 200.000 dólares)". "Yo no tengo ese dinero y no nos garantizan nada", aseguró.