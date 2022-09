Petro y Guterres se reúnen en el marco de la Asamblea 77 de la ONU

Para el internacionalista Mauricio Jaramillo, el discurso “va a versar sobre tres ejes: el primero es la paz en Colombia, porque es muy importante para el Gobierno legitimar esta idea de paz total con el Eln y las bandas criminales, tal y como en su momento lo hizo Juan Manuel Santos. Es un tema que genera mucha sensibilidad en el sistema internacional”.

En segundo lugar, indica el experto en geopolítica, “va a haber un énfasis en la corresponsabilidad en materia de droga: Colombia no puede seguir asumiendo el peso como si fuera la única responsable y tiene que haber un compromiso global y creo que esto se va a extender al tema del medio ambiente, que es muy importante para Petro. En el pasado, Colombia había hablado de una responsabilidad compartida en el tema de drogas y ahora se va a extender al tema de ambiente. Entonces el segundo punto va a ser pedirles a los estados más ricos que asuman un compromiso proporcional a su nivel de consumo, tanto en el tema de la droga como en el medio ambiente, y aquí seguramente va a mencionar la Amazonía”.

Y, tercero, apunta el catedrático de la Universidad del Rosario, “creo que el tema de la unidad latinoamericana es importante, aunque en el escenario de Naciones Unidas no lo veo tan relevante, puede que lo mencione pero no me parece que vaya a ser parte del discurso central”.