¿Una posible reforma para el ICBF? Estos son los cambios que plantea Petro

Tras la polémica desatada por sus pronunciamientos sobre la bienestarina, al manifestar que Colombia debía dejar de importar los elementos que la componen e iniciar a producirlos, el mandatario ha tomado la coyuntura para lanzar al aire aquellas reformas que desea implementar en la niñez y la educación.

“Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores, así no se trata la niñez en Colombia”, inició escribiendo en jefe de Estado.