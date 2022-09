La exclusión social, reto a superar en Buenaventura: Petro

En este sentido explicó que el contrabando ya no es como el de hace años, cuando se transportaba el alijo en bus, pasando las aduanas municipales y pagándoles a los guardias de las rentas departamentales o municipales que paraban el vehículo. Ahora viene en buques, en contenedores, con sello oficial: "Y pasan por el retén, y se meten en las tractomulas, y durante horas y horas transitan hacia Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, la Costa, a vender chucherías chinas, zapatos, camisas, etcétera. Ahí se vuelve la mercancía dinero ampliado en términos de pesos colombianos".

Y puso de presente que el combate a este fenómeno es contra quienes manejan el negocio, a los que llamó gente con poder, que no vive en Buenaventura, no usan pistola, y no aparecen en las capturas.