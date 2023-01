“Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes”: Petro

También aseguró que esos jóvenes que hoy están encarcelados, salieron a protestar en el 2021 porque estaban “pidiendo por una mejor vida, se está moviendo porque hay unas causas reales de pobreza”.

Petro recordó que actualmente hay cerca de 200 jóvenes presos por haber participado en el estallido social y que en su Gobierno se han utilizado mecanismos con el objetivo de liberarlos.

"Hay presos sociales en Colombia, presos por protestar, y pusimos allí el mecanismo para liberar a esas personas transformándolos en voceros de paz",

El presidente también cuestionó la creación de la primera línea y aseguró que nunca debió haber existido.

"¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud, para no dejarse matar. Que no debió de haber existido, pues claro que no debió de haber existido porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba, simplemente había que abrir el Palacio y hablar y dialogar. Eso era todo", dijo el jefe de Estado.