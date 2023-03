Gobierno rechaza acusaciones de ser “beneficiador del narcotráfico”

Finalmente, el Gobierno entregó algunas cifras que respaldarían su política antidrogas, la cual "se basa en indicadores de control territorial y fortalecimiento de la interdicción marítima, aérea y terrestre. Se combate de manera decisiva el narcotráfico bajo la orden del presidente Gustavo Petro de no atacar a los campesinos cultivadores, sino a quienes obtienen las más grandes riquezas de esta actividad ilícita".

Sobre las incautaciones, expusieron que de acuerdo con cifras de la Policía Nacional, desde el 7 de agosto de 2022 al 14 de marzo de 2023, se han incautado 189.457 kilogramos de cocaína, 169.375 kilogramos de marihuana, 32.201 kilogramos de base de coca y se han destruido 1.963 laboratorios para la producción de estas sustancias.

Vale mencionar que hace algunos días, desde una cumbre en República Dominicana, el fiscal Barbosa dijo que "hay desafíos que estamos enfrentando en Colombia. Están tratando de tergiversar la lucha contra el narcotráfico de manera masiva en el nuevo gobierno que llegó".

Asimismo, lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno que "ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiré que pase, porque no representa el pensamiento de los colombianos".

A su vez, el presidente Petro respondió: "Esta es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros".