La verdad que murió con Rodríguez Orejuela y nunca llegó a la Comisión

Agregarían que a través del médico Santiago Rojas hubo presión para que desde la Cárcel la Picota de Bogotá firmaran estos la carta incriminatoria contra Samper y su ministro y candidato presidencial, Horacio Serpa, a cambio de no ser extraditados hacia EE. UU.

“El presidente dice que la única solución que él ve posible es que ustedes escriban una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes a la campaña de Samper involucrando también a Serpa”, afirman los hermanos que les dijeron los emisarios, y añaden que “la carta es para llamar a Samper y Serpa y mostrárselas para que ellos desistan de hacer declaraciones públicas sobre Dragacol y Chambacú y ahí termina todo, no saldrá a la luz pública”.

Y concluyen los ex capos: "Ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. (...) La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas como en el caso hipotético del doctor Ernesto Samper. Doctor Pastrana, si usted cree que esto último es falso, y se siente agredido lo invitamos a que nos denuncie ante la autoridad que usted, en su conocimiento, crea que es la competente”.