Germán Vargas Lleras saluda invitación a dialogar del Pacto Histórico

El exvicepresidente y líder natural del Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, saludó la invitación a dialogar del Pacto Histórico de cara al Gran Acuerdo Nacional.

"En general, se percibe un buen ambiente, de no confrontación, de no revancha, llamado a deponer los ánimos, pasar la página", comienza diciendo el ex candidato presidencial en su columna del diario capitalino 'El Tiempo'.

No obstante, advierte que "es difícil llegar a acuerdos sobre meros postulados. En las declaraciones de Jaime Urrego, asesor de Petro en temas de salud, no veo más que coincidencias sobre una futura reforma. Hay que mantener el sistema de aseguramiento, eliminar la tercerización del empleo, avanzar en prevención con el modelo del médico de familia y garantizar el pago oportuno a las clínicas".