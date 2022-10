Uno nunca termina de conocer a nadie: madre del menor asesinado por su padre

Sobre el fatal desenlace, contó que su expareja, después de haberse llevado al niño de su casa a comer helado, el domingo en la noche le reveló los planes que tenía y el lunes en la madrugada le envió una foto del pequeño ya fallecido.

“Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje donde decía que había dejado una USB con un video en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, agregó en ‘Blu Radio’.

Explicó que dejó que el padre se llevara a su hijo porque le correspondía estar con él ese fin de semana, según se había acordado en Bienestar Familiar y Comisaría de Familia. Además, dijo que no sospechó nada porque González Cubillos “nunca había amenazado con hacerle daño al niño”.

“El niño anhelaba cada 15 días cuando el papá iba a recogerlo. Contaba con sus deditos todos los días (...) Uno nunca termina de conocer a nadie”, sostuvo.