Investigaciones siguen para establecer origen de los bienes de Mauricio Leal

“Cuando una persona no acepta cargos y, al día siguiente, dice ‘reconozco lo que ocurrió’, es sobre la base de un trabajo que fue demoledor desde el punto de vista probatorio, y que permitió demostrar, y demostrarles también a muchos colombianos que además piensan o podrían pensar en realizar circunstancias similares, que no hay crimen perfecto. (...) La Fiscalía General de la Nación no hace imputaciones infladas. Nosotros somos serios. Cuando vamos a una audiencia es porque tenemos elemento material probatorio y evidencia física que nos permita lograr la inferencia razonable de autoría o participación atada a unos tipos penales”.

El ente investigador indicó en la audiencia sobre el doble homicidio que las cámaras de seguridad de la residencia de Mauricio Leal dan cuenta de que el hoy procesado fue la única persona que habría estado en el inmueble. La mañana del lunes 22 de noviembre, al parecer, salió de la vivienda y contactó al conductor del estilista para que lo ayudara a buscar a su hermano y a su mamá.

Ante la insistencia, el hombre accedió a acompañarlo a la casa. Pasadas las 2:30 p.m., luego de entrar y recorrer cada uno de los espacios, el conductor alertó que la habitación de su jefe estaba cerrada.