Le hicieron canción a “de malas”, la polémica frase de Francia Márquez

Aseguró que como Vicepresidenta de Colombia el Estado debe darle las garantías para cumplir sus deberes y envió un mensaje contundente a sus detractores.

“Voy a seguir. Las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Yo soy la vicepresidenta de este país, me eligieron los mismos 11 millones y algo que eligieron al Presidente. Me eligieron a mí”, sostuvo Francia Márquez en ‘Semana’.

Sus declaraciones generaron división entre la opinión pública, recibiendo todo tipo de reacciones en redes sociales. Las palabras de la vicepresidenta tuvieron tanto impacto que también sirvió de inspiración para el productor Manu Victoria.

En redes sociales se ha viralizado un video en el que se observa al productor creando una canción con las declaraciones de Francia Márquez, que al parecer se titula ‘El Helicóptero’.

La respuesta de la funcionaria es acompañada con un ritmo del género salsa choque y se le agregó un coro que dice: “Viajar en carro blindado no quiero, en colectivo o en buseta me mareo, me monto en bicicleta sí que menos, pero en helicóptero sí voy, sí voy (…)”.