Fiscalía citará a hermano de Petro por denuncias sobre voceros de paz

Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación, anunció en la tarde de este lunes que llamará a declarar a Danilo Rueda, alto Comisionado para la Paz, y a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, luego de que se conocieran una serie de denuncias de una red de abogados que estarían recibiendo un millón de dólares para darle entrada a narcos a la paz total.

"Él señaló que había recibido información de personas que estaban tratando de engañar el proyecto de la paz total o hacer negocios con la paz total. Todos elementos son fundamentos para nosotros porque esto debe determinarse de la manera transparente”, señaló el fiscal.

"No quiero que esto se lea como que ahora el fiscal general va a agredir políticamente a alguien. Yo sí que soy respetuoso de lo que me toca hacer", agregó.

Sobre la serie de denuncias de abogados que estarían desarrollando actividades ilícitas para vincular como gestores de paz a personas que están solicitadas en extradición, "el Presidente Petro respalda las acciones de la Fiscalía para esclarecer este asunto", indicó el Fiscal General.

Cabe recordar que en la mañana de este lunes el hermano del presidente, también habló sobre la serie de irregularidades que se están manejando en el proyecto de la paz total.

"Están usando mi nombre. Lo digo honestamente: usan mi nombre, por debajo de cuerda, para hacer negociaciones de todo tipo. Ya con Gustavo nos habíamos sentado hace un tiempo y él me dijo: ‘mira lo que está pasando’. Eso se sabía desde hace un tiempo, primero como chisme y la revista Semana lo ha determinado que la cosa no es así no más, que están negociando con la paz", explicó en diálogo con Blu Radio.

Cabe recordar que horas antes, el fiscal Francisco Barbosa se reunió con el presidente Gustavo Petro de manera privada. Uno de los temas tratados fue el levantamiento de órdenes de captura a miembros de grupos ilegales.

"Le señalé que no existe marco juridico y que se requiere una ley de sometimiento frente a esas organizaciones criminales", indicó Barbosa.

Además, Barbosa aseguró que "en el marco de la conversación (el Presidente) manifestó que no va existir negociaciones políticas con organizaciones narcotraficantes en el territorio nacional".