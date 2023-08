Familiares de Edwin Arrieta hablaron con Daniel Sancho el día del crimen

Después de que se cometiera el macabro crimen del cirujano cordobés Edwin Arrieta, ocurrido el miércoles 2 de agosto en horas de la noche en Tailandia, el confeso homicida, Daniel Sancho, chef e hijo del actor español Rodolfo Sancho, se contactó con familiares de su víctima, según reveló Darlin Arrieta, hermana del médico.

Fueron pocas palabras que cruzaron, pero suficientes para ser devastadoras, pues a sangre fría Daniel Sancho desmembró a Arrieta —según han mencionado las autoridades—y luego sostuvo una corta conversación con familiares del médico.

Lea también: Revelan más detalles sobre la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho

En declaraciones a medios, Darlin contó que el último diálogo que sostuvo con su hermano fue el martes 1 de agosto. Fue una "llamada cariñosa", contó en un programa de televisión. Hablaron de varios detalles de su viaje a Tailandia y en esa misma conversación, Edwin Arrieta le contó cómo le había ido en su llegada a la isla y el regalo que le iba a comprar a su sobrina, que también era su ahijada.

En la misma conversación le contó que quería comprar una máquina para las cirugías faciales. Esta sería la razón por la que en la habitación del hotel había un total de 80 mil dólares en efectivo.

El cirujano acostumbraba a hablar por lo menos tres o cuatro veces al día con su familia, pero al día siguiente no lo hizo, por lo que de inmediato sus cercanos coincideron que algo andaba mal, pues no tenían noticias de él. En medio de la angustia y el desespero decidieron buscar en sus redes sociales algún contacto que diera información sobre Arrieta, quien no respondía mensajes de WhatsApp ni contestaba llamadas.

Así dieron con el perfil de Daniel Sancho, pues había publicado un storie desde Koh Phangan, lugar donde se encontraba el médico. Darlin le preguntó por su hermano, pero sin saber si era alguien cercano de él: "No tenía ni idea de la existencia de Daniel. Jamás (Edwin) nos habló de él", mencionó.

Darlin contó que en una corta respuesta Sancho le respondió que habían estado en la playa, pero que le había perdido el rastro, a lo que ella le cuestionó por qué no había denunciado su desaparición, pues lo habían estado llamando constantemente. El español le respondió que iría a la comisaría después de bañarse para poner la respectiva denuncia: "esto es una locura, una locura", le habría dicho Sancho a la hermana del médico.

Como se sabe, Daniel Sancho confesó en un tribunal el crimen y el mayor general Kheminthorn Hassiri, comandante en jefe de la Policía Real de Tailandia dijo que "si hay indicios de terceros más adelante, la Policía lo agregará a la investigación".

Más noticias del caso:

- ¿Quién es Daniel Sancho, confeso asesino de cirujano cordobés?

- Daniel Sancho reveló cómo desmembró a cirujano colombiano: “Tardé tres horas”

- En video: revelan últimos minutos con vida del cirujano cordobés asesinado