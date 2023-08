Revelan más detalles sobre la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho

Sin embargo, pasados los días van surgiendo detalles del hecho, como los últimos minutos de vida de Arrieta, y cómo era la relación que existía entre él y Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, y confeso asesino del colombiano.

Las autoridades tailandesas revelaron que ambos hombres tenían una reserva en un hotel de la isla desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto, por lo que se especula que habían programado encontrarse. Unido a esto, también por declaraciones de Sancho indicando que había cometido al crimen por "celos" y por "un engaño", se hablaba de una relación sentimental entre los dos.

Sin embargo, según información del diario El Mundo, un allegado a Arrieta, también médico de profesión, detalló que "se habían visto al menos en cuatro ocasiones en España" y que le contó que "que estaban armando un negocio con otros socios españoles y me enseñó fotos en las que salían juntos en España".

El medio español también cita al amigo del colombiano asegurando que antes de irse a Tailandia "me dijo que se iba a encontrar con este amigo, que resultó ser su presunto homicida. Me habló otra vez de los negocios, pero no sabría asegurarte si llevó dinero en efectivo a Tailandia".

El amigo de Arrieta aseveró que le parece extraña la hipótesis sobre un crimen relacionado a una relación sentimental, pues "Edwin y yo hablábamos mucho de mujeres... Que fuera un crimen pasional me llama mucho la atención".