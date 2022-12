Fallo de tutela favorece a familia en condición de discapacidad

En este caso, los padres se encuentran en condición de discapacidad auditiva y su hija mayor, quien actualmente se encuentra en tratamiento por diagnóstico de cáncer no tenía respuesta favorable por parte de las entidades de salud.

Según Orscasita el usuario contaba con toda la documentación, entre identificaciones, historias clínicas, certificados y todo tipo de material con el que pudieran presentar un caso sólido ante el juez. “En las demás causas hemos presentado derechos de petición, pero en la que corresponde a su hija, nos fuimos vía tutela porque ya se estaban vulnerando los derechos”, contó.

“Cuando llegó el fallo a favor me sentí muy contenta, porque creo que es un paso más hacia la inclusión, puesto que en Colombia no hay tanta en cuanto a personas con capacidades diversas y ver que se concedió un elemento inalienable para esta comunidad me dejó muy tranquila”, explicó la especialista.

En medio de su intervención reiteró que contar con intérpretes en las entidades de salud debería ser una obligación para garantizar una alta calidad, no solo la atención en salud, sino también en asuntos de pensiones, servicios públicos domiciliarios, entre otros aspectos.