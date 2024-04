Expresidente Uribe expuso pruebas sobre “montaje” en su contra ante la CIDH

A manera de preámbulo, Uribe recordó la solicitud emitida por el tribunal de Bogotá en el marco de su proceso legal, el pasado mes de octubre, mediante la cual se ordenó la realización de más pruebas que, según él, lejos de incriminarlo, lo favorecieron.

“Todas las nuevas pruebas que se practicaron me favorecen ampliamente. Entonces, yo quiero preguntar esto, o plantear esta duda: si entre octubre y la fecha no hay un hecho nuevo o una prueba en mi contra, ¿cuál es el motivo para que cambien bruscamente la orientación de los dos fiscales que propusieron la preclusión?”, cuestionó el mandatario, quien también reiteró en múltiples ocasiones: “¡No hay nada contra mí!, ¿Por qué me acusan?”.