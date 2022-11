Caso Jon Sonen: exempleados denuncian irregularidades en sus pagos

Otra denuncia que recibió este medio fue de una persona que aseguró que fue despedida "sin justa causa" y al reclamar su liquidación no la firmó, pues consideraba que el valor estaba erróneo. "Luego de llamar y enviar mail varias veces, de hecho hasta correo certificado, fue que tomé las decisión de demandar ya que sus claras intenciones era no pagarme lo que legalmente me corresponde. Inicié el largo proceso y este señor (Sonen) terminó pagando unos días antes de la conciliación, casi un año y medio después de la demanda", señaló el extrabajador.

Así mismo, aseguró que su caso sigue sin resolver, pues aunque le envió el pago de la liquidación, aún le deben el saldo correspondiente al interés de la mora del pago. Según el denunciante, a principios de este año se fijó la audiencia con un juez, la cual tuvo que aplazarse porque la compañía al parecer no remitió las pruebas solicitadas en el caso.

Por ahora, el empresario se ha pronunciado por el caso específico de Wendy Norelys Álvarez, quien incluso fue sacada del punto de venta en Cartagena esposada y con su bebé en brazos. “Una extrabajadora fue a reclamar unas acreencias laborales que están completamente canceladas. Este es el volante de pago. (Pero) que hoy, a través de una demanda laboral, la señora no ha podido tener acceso”, afirmó en un video publicado en Instagram.

Además, resaltó que “se le brindó unas garantías en tiempo de pandemia dónde se respetó su puesto de trabajo” y, que como obliga la ley, le cancelaron su licencia de maternidad.

Sin embargo, no se ha pronunciado sobre las recientes denuncias que se han venido conociendo por parte de otros extrabajadores.