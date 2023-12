Estos serían los precios del pasaporte colombiano en 2024

“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad (...) Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”, dijo el funcionario al medio capitalino el pasado fin de semana.

De acuerdo con lo expuesto por la compañía, en la audiencia de conciliación del pasado 15 de diciembre, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó ánimo conciliatorio y señaló que el Comité había decidido conciliar, "aceptando revocar los actos administrativos que declararon desierto el proceso licitatorio y adjudicando a la Unión Temporal Pasaportes 2023".

Sin embargo, la certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité de la Cancillería después de la audiencia no fue bien recibida por parte de Thomas Greg & Sons.

"Solo daba cuenta de la primera de las decisiones: revocar los actos por ilegales y señalaba que el Ministro era quien debería revocar los actos. Sin embargo, nada decía de la adjudicación del contrato a la Unión Temporal, presupuesto básico para lograr el acuerdo.