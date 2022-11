Se concretarán acciones climáticas urgentes: ONU

Este año, el objetivo principal será elevar el nivel de compromiso respecto a la financiación de la transición ecológica para descarbonizar las economías y limitar el calentamiento del planeta por debajo del grado y medio de temperatura media respecto a los niveles preindustriales.

Uno de los asuntos clave respecto a la financiación de la lucha contra el cambio climático en esta cumbre será cómo articular un mecanismo de Pérdidas y Daños, una suerte de compensación económica a los países más vulnerables, que aunque son los que menos han contribuido al calentamiento sí serán sus mayores víctimas.

El compromiso de reunir anualmente 100.000 millones de dólares para 2020 –que, como en esa fecha no se cumplió, decidió retrasarse hasta 2023– estará en el centro del debate, pues los especialistas climáticos no solo determinan que no se ha logrado el objetivo (por ahora el Fondo Verde del Clima ronda los 83.000 millones) y tiene que garantizarse su cumplimiento sino que habría que elevar la ambición.