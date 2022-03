“Su intervención no puede convertirse en nuevo testimonio”: Juez a Uribe

“Luego me dijeron que el caso contra mi hermano fue fabricado para vengarse porque yo los extradité (a los ex-AUC)”, añadió.

Así mismo, se quejó el exmandatario de los señalamientos que se le han hecho durante las diligencias.

“Así como ellos hicieron todas esas manifestaciones contra mi honra yo sí creo que puedo refutarlas con respeto. (Eduardo) Montealegre dijo que yo fui el director de la Aeronáutica de Pablo Escobar. (...) Las víctimas me acusaron de mentiroso, que he tenido una máquina criminal y con ella he abusado del Estado durante 20 años, de nexos con carteles del narcotráfico, de que he irrespetado a los periodistas, me dijeron paramilitar, de la oficina de Envigado, mafioso", criticó Uribe.