Confirman identidades de militares asesinados tras emboscada en Cauca

El presidente de la República también confirmó que el ataque fue perpetrado por la columna móvil ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

Además, aseguró que ante los últimos hechos de violencia en los departamentos de Putumayo, Cauca y Arauca, la fuerza pública no saldrá de la zona. "La acción militar no cesa mientras no haya voluntad real de negociación", dijo.

Hay que recordar que es el segundo atentado que ocurre en este mes en la región. El pasado 3 de diciembre tres uniformados del Ejército perdieron la vida durante enfrentamientos contra miembros de las disidencias. Los fallecidos fueron el cabo tercero Andrés David Aguilar, el soldado Juan Alfonso de Oro y el soldado Hair Domínguez Narváez, quienes provenían de los departamentos de Córdoba y Nariño.