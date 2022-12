Eln presentó prueba de supervivencia del suboficial de la Armada secuestrado

Este viernes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) presentó una prueba de supervivencia del suboficial de la Armada, Camilo Andrés Córdoba.

A través de una grabación de más de un minuto, se logra ver al uniformado secuestrado desde el pasado 13 de diciembre en el municipio de Tame, Arauca, cuando, al parecer, se movilizaba en un bus de transporte público.

“El 13 de diciembre fue retenido por el Eln, en la vía de Tame, Arauca, cuando me encontraba visitando unas amistades en la ciudad de Yopal. He gozado de buena salud, he tenido un trato digno de acuerdo a los derechos humanos, he dormido bien y comido bien. No he tenido ningún percance de salud”, aseguró el uniformado barranquillero.

“Le envío un saludo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis amigos y a todas aquellas personas que han estado pendientes de mí. Muy pronto estaré compartiendo con ustedes, espero verlos pronto para compartir. No se preocupen, yo me encuentro bien”, dijo Córdoba, quien usaba un suéter color verde.