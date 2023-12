Sectores políticos rechazan asesinato del alcalde de Guachené, Elmer Abonía

La ex directora del DPS, Cielo Rusinque, escribió: "Total repudio por el asesinato del Alcalde de Guachené y solidaridad con las familias de las otras cinco personas asesinadas en el Cauca. Es fundamental que la @FiscaliaCol avance con rapidez para encontrar a los responsables. Nauseabundo que con la sangre derramada de inocentes se pretenda atacar la apuesta de paz total que precisamente lo que busca es acabar por fin con las acciones de los diferentes grupos ilegales y estructuras delincuenciales en Colombia".

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, advirtió que "el alcalde de Guachené, Cauca, hace pocos días pidió protección al Gobierno de @petrogustavo para él y su municipio. Hoy lo mataron".

El senador Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza, se lamentó: "Elmer Abonía, alcalde de Guachené, quien hace poco clamó sin éxito contra la inseguridad en su tierra, ahora cae asesinado. No hay derecho. Hemos convertido el homicidio en parte del paisaje".

Y el alcalde electo de Medellín, Federico 'Fico' Gutiérrez, condenó "de manera enérgica el vil asesinato del alcalde Elmer Abonia Rodríguez, del municipio de Guachené (Cauca), a manos de estructuras criminales. Éste no puede verse como un hecho aislado. La criminalidad no puede campear en Colombia. Le solicito al Presidente de la República @petrogustavo asumir la responsabilidad que le ordena la Constitución y la ley de garantizar las vidas de los colombianos. No es dándole más largas a los criminales que se preserva la vida. Nos duele profundamente el asesinato del alcalde Abonía Rodríguez. Toda nuestra solidaridad con su esposa y sus hijos y demás familia. Los alcaldes de toda Colombia demandamos garantías para cumplir nuestra misión y proteger las vidas de las comunidades. Presidente: pare ya esta violencia".