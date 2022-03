“Yo no tengo prisa, mi afán no es por un cargo”: Francia Márquez

Asimismo, en declaraciones a W Radio, Francia insistió en que no le preocupa que Gustavo Petro no lo haya mencionado por ahora como su fórmula vicepresidencial, destacando que “lo que me preocupa es que este país no cambie, que este país siga sufriendo, me preocupa que la paz no llegue a los territorios, que los niños y niñas sigan muriendo de hambre, me preocupa que a los jóvenes les sigan sacando los ojos por reclamar en las calles dignidad y educación. Eso sí me preocupa. Que a las mujeres nos sigan silenciando, que a las lideresas sociales las sigan violentando y asesinando”.

También lamentó que la colectividad Soy Porque Somos no haya logrado representación en el Senado, pero recalcó que este domingo se eligió a Cha Dorina Hernández, oriunda de San Basilio de Palenque, como representante a la Cámara por Bolívar, convirtiéndose en la primera mujer palenquera en llegar al Congreso.