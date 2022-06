Fiscalía ordena auditoría forense a ‘software’ del proceso electoral

La Fiscalía solicita así mismo al registrador Alexánder Vega que explique por qué solo fue comprado un 'software' parcial y no total para todo el electoral, como lo ordenó en 2018 el Consejo de Estado, y que aclare las gestiones que ha adelantado la Organización Electoral frente a la denuncia de no acreditación de 12 mil testigos del Pacto Histórico tras haber advertido que hubo 500 mesas en las que no aparecen en cada una un centenar de sufragios.