Corte pidió a Policía garantías para avanzar en la elección de Fiscal General

En medio del complejo panorama que ha girado en torno a la elección de Fiscal General de la Nación, el presidente de la Corte Suprema Gerson Chaverra afirmó que el lunes 12 de febrero se reunió con el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, para solicitarle que se adopten medidas para garantizar ese proceso en el alto tribunal.

"Desarrollamos una reunión con el vicepresidente (de la Corte) y el director de la Policía Nacional donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves y demandábamos la adopción de medidas que fueran necesarias para que ese día (22 de febrero) nuestra Sala Plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad", afirmó el magistrado Chaverra.

Vale mencionar que para el 22 de febrero se tiene previsto que la Sala de la Corte sesione y avance en la elección del Fiscal, que en dos oportunidades ha sido aplazada luego de que las candidatas no alcanzaran los 16 votos necesarios.

Y por eso reiteró la exigencia de garantías para la elección del nuevo titular del ente acusador: "La Corte lo que espera es que se den las condiciones, como lo dijimos en nuestro comunicado, para que podamos adelantar nuestra sesión de manera tranquila, de manera pacífica, bajo unas condiciones que nos permitan en un estado de tranquilidad adelantar nuestro trabajo y el ejercicio de nuestras competencias electorales. Ese fue el llamado que a través del comunicado que hicimos el día jueves le hacemos al Gobierno Nacional que se creen las condiciones para que los jueces, la Corte Suprema de Justicia pueda adelantar con autonomía e independencia sus competencias electorales”, dijo.

Así mismo, se refirió a las declaraciones de Salamanca sobre los bloqueos a la Corte y fue claro al decir que "el hecho de que el general Salamanca haya podido entrar a las instalaciones de la Corte Suprema no quiere decir que no existía un bloqueo, que no estaba sitiada, a tal punto que, al mediodía, cuatro o cinco compañeros magistrados intentaron salir de la edificación y tuvieron que devolverse. ¿Por qué? Porque la Corte estaba física y materialmente bloqueada. La protesta pacífica inicialmente terminó siendo un acto de violencia y de agresión para la Corte Suprema de Justicia”.