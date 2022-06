El acto de reconciliación entre víctimas y excombatientes en Cartagena

Una de las que tomó la palabra fue Yojaira Pérez, una sobreviviente de violencia sexual y representante de una asociación de mujeres víctimas de conflicto en Sucre, quien dijo que su acto victimizante lo sufrió hace 19 años y que llevaba ese mismo tiempo esperando el día, como se dio este pasado jueves en Cartagena, para contar de frente a los responsables del acto sufrido en su contra y darles su perdón.

“¿Quién soy yo para juzgar? Yo los había perdonado hace tiempo, pero no sabía cómo iba a reaccionar a la hora de decirles a ellos (los ex combatientes de las Farc) lo que me sucedió. Tuve ese valor de hacerlo y de ellos pedirme perdón y por fe creo que me lo pidieron de corazón. Mi corazón también me decía que yo tenía que decirles a ellos que yo los había perdonado, si no lo decía, me ahogaba y tuve esa fortaleza para hacerlo”, dijo.

La coordinadora en el Caribe de la Comisión de la Verdad, Ana María Ferrer, calificó el encuentro como “histórico”, pues deja instaladas las capacidades de diálogo para avanzar en la reconciliación en los territorios.

“Fue un bonito ejemplo de lo que puede hacer un grupo de hombres que el pasado integró diferentes grupos armados, ex miembros de diferentes guerrillas y de las Autodefensas Unidas de Colombia, para mirarse a los ojos con sus víctimas y, desde la humanidad, reconocerse como seres humanos que viven en un mismo territorio y reconocer que lo ocurrido fue muy grave y así iniciar un camino juntos para evitar que esto se repita”, aseguró Ferrer.